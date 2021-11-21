Лев Рубинштейн считает, что Мариэтта Чудакова занимала огромное пространство в культурной и социальной жизни страны

Поэт Лев Рубинштейн считает, что литературовед Мариэтта Чудакова занимала огромное пространство в культурной и социальной жизни страны. Своими воспоминаниями о скончавшейся сегодня на 85-м году жизни Чудаковой он поделился в интервью радиостанции «Эхо Москвы».



«Я ей восхищался всегда и как ученым, и как просветителем, и с некоторых пор как общественно значимой фигурой. У меня перед глазами стоит ее выступление по телевидению в октябрьские дни 93-го года, когда она пешком пришла на телестудию, где она очень митингово, очень мощно и очень смело выступила. Смело, потому что тогда не очень ясен был исход ситуации», – рассказал Рубинштейн.

По его словам, Мариэтта Чудакова неизменно занимала активную позицию. «Она всегда занимала невероятно активную позицию, даже этим многих, я не скажу раздражала, но смущала. Многие считали, что академический ученый не должен быть столь вовлечен в политическую и социальную жизнь. Но таков был ее темперамент, на всех митингах, на всех шествиях я ее встречал неизменно. Она всегда выступала, она всегда все подписывала, иногда и сама тексты писала разных протестных писем или обращений», – уточнил поэт.

Рубинштейн назвал смерть Чудаковой большой потерей для многих сфер жизни в России. «Я считаю, что ее уход – это вообще большая потеря не только для науки, это потеря для литературы, это потеря для культурной жизни нашей коммуникативной. Она была фигурой, которая просто будучи такой физически маленькой женщиной, она занимала огромное пространство в культурной, социальной, научной и литературной жизни. Светлая память ей», – заключил он.