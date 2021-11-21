Писатель Архангельский считает, что Мариэтта Чудакова сделала невозможное в советской цензурной системе

Писатель и журналист Александр Архангельский считает литературоведа Мариэтту Чудакову, которая умерла сегодня на 85-м году жизни, выдающимся ученым, который сделал невозможное в советской цензурной системе. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Мариэтта Чудакова относится к тому разряду выдающихся ученых, которые никогда не списывали свои неудачи на время и обстоятельства. Она просто считала, что время и обстоятельства — ну да, советский период — не могут быть учтены, когда речь идет о том, хорошо она сделала свою работу или плохо. Поэтому ей удалось сделать то, что было невозможно сделать в рамках цензурной системы, а она это сделала», – рассказал он.

А.Архангельский подробнее рассказал о вкладе Чудаковой в литературоведение. «Это великий труд по восстановлению, по комментированию тома Юрия Николаевича Тынянова, это исследования по Эйхенбауму и формалистам, это булгаковские штуки, когда при цензурном гнете она ухитрилась написать почти монографию, большую статью о «Собачьем сердце»», – перечислил он.

По мнению Архангельского, с теми же принципами Чудакова подходила и к общественной жизни. «Это нежелание считаться с историческими обстоятельствами отличало ее и в общественной деятельности, потому что она была одним из самых убежденных сторонников Ельцина в ранний период его политической деятельности, она была членом президентского совета тогдашнего и при этом она работала не покладая рук. Какие бы ни были у нее обстоятельства: она развозила книги в региональные библиотеки, участвовала в других общественных проектах, но она работала с утра до ночи. А если не оставалось времени — то не спала. Поэтому все, что она могла сделать, она сделала. Это беда для нас, потому что, конечно, общение с ней и участие в ее замыслах было всегда счастьем», – заключил он.

О смерти литературоведа Мариэтты Чудаковой написала на своей странице в Facebook ее дочь. Чудакова ранее была госпитализирована с коронавирусом в больницу в Коммунарке.