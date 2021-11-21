Народного артиста России Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве 23 ноября

Перед этим в учебном театре ГИТИСа с 11 до 13 пройдет гражданская панихида. Об этом Интерфаксу сообщили в самом вузе. Гаркалин умер 20 ноября на 68-м году жизни от коронавируса. Артист наиболее известен ролями в таких картинах, как «Белые одежды», «Катала», «Ширли-Мырли», «Ландыш серебристый». Почти двадцать лет он преподавал в ГИТИСе.