Число заразившихся ковидом в Москве за сутки, по данным оперштаба, выросло почти на 3,5 тысячи

Это несколько меньше, чем днем ранее. Число летальных исходов из-за коронавируса в столице возросло на 97 против 93-х накануне. Всего в городе с начала пандемии умерли 33 352 человека — 1,7% от всех заразившихся.
2021-11-21T13:35:43+03:00
2021-11-21T13:35:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 21 ноября 2021
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