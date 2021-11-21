Премьер-министр Израиля провел совещание с силовиками после сегодняшней стрельбы в Старом городе Иерусалима

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел совещание с силовиками после сегодняшней стрельбы в Старом городе Иерусалима. Один израильский полицейский был убит, и еще трое человек получили ранения в результате нападения палестинца из восточной части города. Злоумышленник открыл огонь из пистолета-пулемета кустарного производства по прохожим. Полиция застрелила нападавшего. По информации радио «Кан», нападавший был связан с радикальным палестинским движением ХАМАС. Нафтали Беннет распорядился усилить готовность к отражению терактов в Иерусалиме.