Президент США Джо Байден заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года

Как пишет The Washington Post, это произошло на одном из мероприятий Демпартии. Издание отмечает, что многие демократы скептически относятся к выдвижению Байдена на второй срок. Это связано с преклонным возрастом президента (сейчас ему 79 лет) и продолжающимся падением его рейтинга. 19 ноября Джо Байден на 85 минут передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока ему под наркозом делали плановую операцию на кишечнике.