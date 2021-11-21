Президент США Джо Байден заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года

Как пишет The Washington Post, это произошло на одном из мероприятий Демпартии. Издание отмечает, что многие демократы скептически относятся к выдвижению Байдена на второй срок. Это связано с преклонным возрастом президента (сейчас ему 79 лет) и продолжающимся падением его рейтинга. 19 ноября Джо Байден на 85 минут передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока ему под наркозом делали плановую операцию на кишечнике.
2021-11-21T13:34:18+03:00
2021-11-21T13:34:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 21 ноября 2021
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