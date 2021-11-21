Польша не исключает закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса

Об этом по итогам переговоров с властями Эстонии заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В настоящее время Польша закрыла лишь один пункт пропуска «Кузница». При этом польский премьер выразил надежду на то, что белорусский руководитель Александр Лукашенко разрешит кризис, отправив мигрантов по домам. На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти пресекают попытки нелегалов прорвать границу и обвиняют Минск в миграционном кризисе. Сама Эстония накануне приступила к укреплению свое границы с Россией.