В израильской столице Иерусалиме произошел второй за четыре дня теракт

Житель палестинской территории напал на прохожих в Старом городе, сообщает израильская газета The Jerusalem Post. Он использовал пистолет-пулемет и нож. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения. Среди пострадавших есть и сотрудники пограничной полиции. Издание со ссылкой на неподтвержденные данные сообщает, что террорист был одет как ортодоксальный еврей. Израильские власти отмечают, что личность убийцы известна силовикам. Он, как утверждают в министерстве внутренней безопасности, связан с радикальным движением «ХАМАС», члены которого почти 15 лет удерживают власть в секторе Газа. Террориста застрелили на месте. На прошлой неделе в том же районе Иерусалима 16-летний палестинец напал с ножом на полицейских и ранил двоих. Его застрелили силовики. Нападение произошло недалеко от известной исламской святыни, мечети Аль-Акса.