В Гваделупе и Нидерландах протесты против антиковидных ограничений переросли в ночные беспорядки

Уличные выступления прошли и в других странах по всему миру.

Некоторые из акций против масочного режима и обязательной вакцинации, закончились задержаниями. Так в Нидерландах этим утром полиция арестовала семерых предполагаемых участников беспорядков в Гааге. Как сообщает агентство Associated press, речь идёт о людях, которые по версии властей зажигали фейерверки и устраивали поджоги. До этого несколько десятков человек были задержаны и в Роттердаме, где происходили столкновения с полицией.

Также беспорядки прошли и на французских территориях в Карибском море. Газета Le Parisien сообщает, что в Гваделупе задержаны пять человек. Их обвиняют в насилии в отношении представителей власти. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что из-за волнений на острова пришлось посылать подкрепление.

Массовые протесты против антиковидных ограничений прошли накануне во многих странах. В столице Австрии, например, на улицы вышли более тридцати тысяч человек.

В то же время в России противники введённых из-за пандемии ограничений массовых акций не устраивают. Однако, на этой неделе группа протестующих против системы QR-кодов ворвалась в Волгоградское отделение Роспотребнадзора. Она ушла до прибытия полиции.