«Роснано» стала первой из госкорпораций, которая столкнулась с серьезными финансовыми трудностями из-за долгов

С кредиторами уже проведены переговоры о реструктуризации обязательств перед ними. В «Роснано» подчеркнули, что хотят избежать наиболее негативных сценариев из-за «непропорционального долга». На его обслуживание в прошлом году уходило до 20 миллиардов рублей. Пока сообщается только о предложении корректировки финансовой модели. Как она изменится, в какие сроки, были ли достигнуты какие иные договоренности, не уточняется. В отчетности за первые шесть месяцев этого года госкорпорация указывала, что решается вопрос о дополнительном финансировании, без которого обслуживать долги дальше невозможно. Деньги хотят получить от акционера, то есть от государства, так как ему на 100% принадлежат акции «Роснано».

Компания была создана в 2007 году для развития нанотехнологий в России. Через год ее возглавил Анатолий Чубайс. Он в конце 2015 года, выступая перед своими сотрудниками, говорил, что денег у организации очень много, и их планируют вложить в долгосрочную стратегию. В декабре прошлого года Чубайс свой пост покинул на фоне передачи компании под управление другой госкорпорации «ВЭБ.РФ».

Накануне продажа на Московской бирже облигаций «Роснано»на общую сумму более 70 миллиардов рублей была приостановлена. Причина официально не сообщается.

Торги облигациями «Роснано», по всей видимости, приостановили в интересах крупных держателей, сказал «Эху Москвы» эксперт по финансовым рынкам компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. Развитие событий по худшему сценарию, уверен эксперт, отразится и на других госкомпаниях. Голубовский все же полагает, что государство окажет нужную поддержку госкорпорации.

Проблемы «Роснано», как считает профессор Школы финансов Высшей школы экономики Иван Родионов, скорее всего связаны с тем, что практически все остальные средства госкорпорация получала от дочерних структур. Родионов полагает, что, либо государство самостоятельно обеспечит облигациями «Роснано», либо поручит это другой госкорпорации, ВЭБу.