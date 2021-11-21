Известный литературовед, филолог и общественный деятель Мариэтта Чудакова умерла на 85-м году жизни

Причиной смерти стал коронавирус.

Более двухсот научных работ по истории русской литературы прошлого века. Мариэтта Чудакова больше всего известна исследованием творчества Михаила Булгакова, Евгения Замятина и Михаила Зощенко. О Булгакове информации собрала больше, чем кто-то ещё. Мариэтта Омаровна написала первую научную биографию писателя. Много дней она провела в архивах КГБ и в общении с вдовой писателя Еленой Булгаковой. Исследованию жизни, творчества, архивов автора «Мастеры и Маргариты» посвятила несколько десятилетий жизни. Филолог-литературовед по профессии, общественный деятель по темпераменту, просветитель по призванию. Чудакова родилась 2 января 1937 года. В 59-м окончила филфак МГУ. Пришла в профессию в годы хрущёвской оттепели. В эфире «Эха Москвы» литературовед признавалась в любви к московскому парку «Сокольники», где прошли её детство и юность.

Помимо литературной известна общественной деятельностью. Чудакова активно критиковала советский строй в годы реформ Горбачёва, после расстрела здания Верховного совета в 93м призывала навсегда запретить Компартию. В нулевых поддерживала фигурантов дела ЮКОСа. На выборах в Госдуму в 2007-м Чудакова входила в федеральную тройку партии СПС. После присоединения Крыма и военного конфликта в Донбассе подписала все открытые письма в поддержку Украины. Критиковала политику президента Владимира Путина. Мариэтта Омаровна также выступала против цензуры и закона об иноагентах, поправок к конституции и поддерживала политзаключённых.

«Научным изысканиям Мариэтты Чудаковой никогда не мешали даже серьезные политические препятствия», – сказал «Эху Москвы» писатель и литературовед Александр Архангельский. Мариэтта Чудакова, как отметил Александр Архангельский, всегда работала не покладая рук, даже если не оставалось времени на сон.

Поэт и литературный критик Лев Рубинштейн отметил в интервью «Эху Москвы» огромный энтузиазм, с которым Чудакова занималась общественными проблемами. Рубинштейн назвал смерть Мариэтты Чудаковой большой потерей для науки. О дате и месте прощания с известным историком литературы и общественным деятелем пока не сообщается.

О месте и дате прощания с Мариэттой Чудаковой пока не сообщается.