Промышленные предприятия Санкт-Петербурга просят власти разъяснить требования о вакцинации большей части работников

Сразу несколько участников рынка рассказали интернет-изданию «Фонтанка», что чиновники не пояснили, входят ли в эту цифру переболевшие коронавирусом. По этой причине бизнес рискует оказаться перед выбором, получить требование о приостановке деятельности или штрафы трудовой инспекции или нехватку кадров. По предварительной оценке, на многих предприятиях города коронавирус перенесли уже больше 20% работников. Это создает проблему выполнения норматива 80%. Люди попросту бояться идти делать прививку, поясняют сами работодатели. В городском управлении Роспотребнадзора пока не уточнили, готовы ли они скорректировать свои правила или разъяснить их представителям бизнеса.
2021-11-21T12:35:55+03:00
2021-11-21T12:35:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:35, 21 ноября 2021
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