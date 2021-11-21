Промышленные предприятия Санкт-Петербурга просят власти разъяснить требования о вакцинации большей части работников

Сразу несколько участников рынка рассказали интернет-изданию «Фонтанка», что чиновники не пояснили, входят ли в эту цифру переболевшие коронавирусом. По этой причине бизнес рискует оказаться перед выбором, получить требование о приостановке деятельности или штрафы трудовой инспекции или нехватку кадров. По предварительной оценке, на многих предприятиях города коронавирус перенесли уже больше 20% работников. Это создает проблему выполнения норматива 80%. Люди попросту бояться идти делать прививку, поясняют сами работодатели. В городском управлении Роспотребнадзора пока не уточнили, готовы ли они скорректировать свои правила или разъяснить их представителям бизнеса.