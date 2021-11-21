Белоруссия возобновила поставки электроэнергии Украине

До этого республика приостановила электроснабжение соседнего государства в минувший четверг. Это случилось после того, как на Белорусской АЭС система автоматической защиты отключила от сети первый энергоблок. Коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии Украине возобновились в начале этого месяца.
2021-11-21T12:35:31+03:00
2021-11-21T12:35:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:35, 21 ноября 2021
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