Белоруссия возобновила поставки электроэнергии Украине

До этого республика приостановила электроснабжение соседнего государства в минувший четверг. Это случилось после того, как на Белорусской АЭС система автоматической защиты отключила от сети первый энергоблок. Коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии Украине возобновились в начале этого месяца.