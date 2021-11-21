Американские власти предупреждают российских наемников от вмешательства в ситуацию в Мали

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтон совместно с партнерами содействуют усилиям в поддержку стабильности в этой западноафриканской стране. Участие внешних сил, по его словам, приведет к тому, что ситуация станет более запутанной и сложной. В частности, речь идет о т.н. ЧВК Вагнера, пояснил Блинкен. Госсекретарь также отметил, что США готовы возобновить оказание всесторонней помощи Мали, как только власть там перейдет к демократически избранному правительству. Ранее в российском МИДе подтвердили, что власти Мали заключили соглашение с российскими наемниками для борьбы с террористическими группировками. Между тем эксперты ООН и журналисты обвиняли членов российской ЧВК в Центральноафриканской республике в преступлениях против местных жителей.

