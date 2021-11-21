Почти три десятка протестующих задержаны в Нидерландах в ходе беспорядков минувшей ночью

Столкновения произошли после выступления противников ограничений, связанных с коронавирусом. Силовики применили водометы и другие спецсредства, чтобы разогнать толпу, передает агентство Reuters. Пострадало пятеро полицейских. Волнения в Нидерландах начались в пятницу вечером в Роттердаме. Протесты прошли также в других городах Королевства.
2021-11-21T12:34:21+03:00
2021-11-21T12:34:21+03:00
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12:34, 21 ноября 2021
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