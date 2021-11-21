Неизвестный открыл стрельбу в самом центре Иерусалима

Это произошло у входа в Старый город. Нападавший убил одного человека и ранил троих, прежде чем его застрелили полицейские. Это уже второй подобный инцидент в израильской столице за последние четыре дня. До этого в среду злоумышленник, вооруженный ножом, напал на бойцов пограничной полиции. Он ранил двоих и был застрелен на месте. Оба нападения произошли неподалеку от мечети Аль-Акса, третьей по значимости святыни в исламе.