Не стало известного историка литературы, общественного деятеля Мариэтты Чудаковой

Она скончалась на 85-м году жизни от коронавируса, сообщили ее родные. Ранее стало известно о госпитализации публициста. Чудакова известна как исследователь творчества Михаила Булгакова. Она также входила в президентскую комиссию по помилованиям. Впоследствии выступала против политики президента Владимира Путина. Также она подписывала обращения с требованием остановить российскую агрессию в отношении Украины.
2021-11-21T12:32:32+03:00
2021-11-21T12:32:32+03:00
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12:32, 21 ноября 2021
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