Не стало известного историка литературы, общественного деятеля Мариэтты Чудаковой

Она скончалась на 85-м году жизни от коронавируса, сообщили ее родные. Ранее стало известно о госпитализации публициста. Чудакова известна как исследователь творчества Михаила Булгакова. Она также входила в президентскую комиссию по помилованиям. Впоследствии выступала против политики президента Владимира Путина. Также она подписывала обращения с требованием остановить российскую агрессию в отношении Украины.