Продажа облигаций «Роснано» могла быть приостановлена в интересах крупных держателей бумаг – эксперт

Продажа облигаций «Роснано» могла быть приостановлена в интересах крупных держателей бумаг. Об этом в интервью «Эху Москвы» рассказал эксперт по финансовым рынкам «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский.

«Мое мнение, что скорее всего договорятся. Торги остановлены в интересах крупных держателей бумаг», – сообщил он.

По мнению эксперта, приостановка продажи ценных бумаг – не самый лучший подход. «Не очень хорошее это решение. Даже если вы посмотрите на то, что происходит со стоящими на грани дефолта компаниями китайскими, застройщиками, они не государственные, но сейчас так или иначе им оказывается поддержка, бумаги все равно остаются в обращении. То есть инвесторам дают выбор — выходить или не выходить. Тем более по облигациям «Роснано» существует госгарантия, то есть тело долга защищено гарантиями Минфина», – пояснил он.

«Мне кажется, что подобного рода действия биржи – либо это непрофессионализм, либо это знак того, что на самом деле все будет нормально. Потому что сами бонды на балансах банков государственных находятся и на балансах негосударственных пенсионных фондов в основном. Физлица, которые такие бумаги держат, чтобы получить небольшую премию к ОФЗ, это очень ничтожная часть инвесторов. И приостановка торгов имеет смысл просто для того, чтобы баланса не портить, чтобы не вызывать панических движений на рынке, которые признаваемую котировку на какой-то момент опустят сильно вниз», – продолжил эксперт.

Д.Голубовский предположил, какими могут быть дальнейшие варианты развития событий. «Есть довольно обычный способ решения всех этих проблем. Если неудачные государственные инвестиции какие-то получаются, памятуя о том, что было с Сочи, скорее всего разгребать все это будет ВЭБ, долги будут реструктурированы, банковские кредиты пролонгированы. Что касается облигаций, по ним может быть дефолт в принципе, то есть тогда госгарантию по номиналу будет гасить Минфин, а купоны пропадут», – рассказал он.

По мнению эксперта, худшим вариантом будет дефолт, потому что из-за этого возникнут вопросы и к другим госкомпаниям. «Дефолт вообще штука будет крайне неприятная, потому что это государственная компания. Это значит сразу будут большие вопросы к бумагам РЖД, к бумагам ГТЛК, к бумагам ФСК ЕС. Это государственные корпорации. Считается, что государственные корпорации – это государство. То есть, государства всегда заплатит по своим компаниям», – заключил Д.Голубовский.

Московская биржа приостановила торги облигациями «Роснано» на сумму более 70 миллиардов рублей. Ранее «Роснано» провела совещание с кредиторами и крупными держателями облигаций, на котором было констатировано, что «накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель Общества требуют корректировок». На сайте компании говорится о возможности выработать компромиссные варианты развития ситуации.