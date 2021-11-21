В России с начала года зарегистрировано около 100 тысяч ДТП, в которых погибли или пострадали люди

Чаще всего в аварии попадают водители в возрасте от 30 до 40 лет. Однако самые тяжелые последствия фиксируются в происшествиях с участием автомобилистов от 50 до 60 лет. В МВД подчеркивают, что наибольший прирост погибших с начала этого года отмечен в ДТП, произошедших по вине возрастной категории от 14 до 16 лет. При этом тяжесть последствий аварий в ведомстве соотнесли и со стажем за рулем. Так, начинающие водители, которые не более двух лет водят автомобиль, реже попадают в серьезные дорожно-транспортные происшествия, а опытные водители – чаще. Таким образом, подчеркивают в МВД, со стажем автомобилистов растет и возможная тяжесть последствий. Всего с начала года в ДТП погибли 12 тысяч человек, ранения в результате аварий получили около 140 тысяч.

В МВД оценили не только число аварий с автомобилями, но с велосипедами, электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Больше всего таких происшествий в Москве, Петербурге и Краснодарском крае. По всей стране в них пострадали около 400 человек, погибли 10.