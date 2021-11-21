Всемирная организация здравоохранения предупреждает о резком росте смертности населения Европы от коронавируса

Это связано с очередной волной инфекции в зимний период.

В интервью британскому изданию ВВС директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что угроза потерять более 500 тысяч европейцев может быть предотвращена только за счет введения жестких ограничений. Он посетовал, что в Европе стали пренебрегать ношением масок, а также в последнее время, по его словам, снизились темпы вакцинации от опасной инфекции. При этом наступающие холода и постоянно появляющиеся новые мутации коронавируса усугубляют положение. Однако Клюге настаивает, что введение принудительной вакцинации – все-таки крайняя мера. Несмотря на это, в последние дни власти ряда стран Европы уже ужесточили ограничения из-за всплеска заболеваемости. Так, в Австрии, например, объявили с завтрашнего дня всеобщий локдаун, а также первыми в Европе собралась проводить обязательную вакцинацию от коронавируса. А Словакия и Чехия ввели новые ограничения для непривитых людей.

На этой неделе в Австрии, Голландии и Хорватии прошли массовые акции протеста против введения обязательной вакцинации, а также против дополнительных карантинных мер.