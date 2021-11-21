Свергнутый военными премьер-министр Судана Абдалла Хамдок возвращается в кресло главы правительства

О новых договоренностях политика и представителей военной верхушки Судана сообщил со ссылкой на свои источники британский телеканал Sky News Arabia. По его сведениям, новое соглашение включается в себя также освобождение всех политических заключенных. Хамдока и нескольких министров суданские военные задержали в конце октября. Почти месяц свергнутый премьер находился под домашним арестом. В самом Судане начались протесты противников военного пеереворота.