Свергнутый военными премьер-министр Судана Абдалла Хамдок возвращается в кресло главы правительства

О новых договоренностях политика и представителей военной верхушки Судана сообщил со ссылкой на свои источники британский телеканал Sky News Arabia. По его сведениям, новое соглашение включается в себя также освобождение всех политических заключенных. Хамдока и нескольких министров суданские военные задержали в конце октября. Почти месяц свергнутый премьер находился под домашним арестом. В самом Судане начались протесты противников военного пеереворота.
2021-11-21T11:37:04+03:00
2021-11-21T11:37:04+03:00
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11:37, 21 ноября 2021
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