Протесты после оправдательного вердикта жителю США Кайлу Риттенхаусу вспыхнули по всей стране

В Нью-Йорке демонстранты перекрыли Бруклинский мост, а в городе Портленд, штат Орегон, ворвались в местную тюрьму, передает телеканал CNN. Также марши протеста прошли в штате Калифорния, Чикаго и еще ряде городов. Присяжные вынесли вердикт по делу 18-летнего американца, который застрелил двух человек и ранил еще одного во время протестов в прошлом году. Риттенхаус настаивал, что это была самооборона.
2021-11-21T11:36:34+03:00
2021-11-21T11:36:34+03:00
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11:36, 21 ноября 2021
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