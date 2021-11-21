Протесты после оправдательного вердикта жителю США Кайлу Риттенхаусу вспыхнули по всей стране

В Нью-Йорке демонстранты перекрыли Бруклинский мост, а в городе Портленд, штат Орегон, ворвались в местную тюрьму, передает телеканал CNN. Также марши протеста прошли в штате Калифорния, Чикаго и еще ряде городов. Присяжные вынесли вердикт по делу 18-летнего американца, который застрелил двух человек и ранил еще одного во время протестов в прошлом году. Риттенхаус настаивал, что это была самооборона.