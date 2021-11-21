Польша пригрозила полностью закрыть границу с Белоруссией

Сейчас не работает лишь один автомобильный пункт пропуска. В правительстве республики говорят, что обсуждают более серьёзные экономические санкции против Минска. Миграционный кризис обострился в регионе почти две недели назад. Сейчас на белорусской территории на границе с Польшей находится несколько тысяч мигрантов, в основном выходцев из ближневосточных стран. Попытки пересечь границу пресекают польские военные и сотрудники сил безопасности. Запад обвиняет Минск в причастности к этому кризису. Белорусское руководство обвинения отвергает.