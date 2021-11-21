Суд в Оренбурге арестовал жителя города, который пожаловался на избиение в полиции

В доме у него прошел обыск. 18-летнего Геннадия Швецова обвинили в разбое по делу о краже мобильного телефона. Сам он утверждал, что трое полицейских избивали его и угрожали сексуальным насилием, требуя признательных показаний. Изначально он проходил свидетелем по делу о мошенничестве, однако стал обвиняемым после жалоб на силовиков, отмечает «Новая газета».
2021-11-21T11:35:40+03:00
2021-11-21T11:44:20+03:00
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11:35, 21 ноября 2021
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