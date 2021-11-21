Суд в Оренбурге арестовал жителя города, который пожаловался на избиение в полиции

В доме у него прошел обыск. 18-летнего Геннадия Швецова обвинили в разбое по делу о краже мобильного телефона. Сам он утверждал, что трое полицейских избивали его и угрожали сексуальным насилием, требуя признательных показаний. Изначально он проходил свидетелем по делу о мошенничестве, однако стал обвиняемым после жалоб на силовиков, отмечает «Новая газета».