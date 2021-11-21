Суточная смертность от коронавируса в России уже полторы недели держится выше отметки в 1 200 умерших

За последние сутки оперативный штаб зарегистрировал 1 252 смерти. При этом заразились чуть менее 37 тысяч человек. По-прежнему больше всего заболевших выявили в столице – около трех с половиной тысяч. Две с половиной тысячи заразившихся за сутки – в Санкт-Петербурге и около двух тысяч – в Московской области.
2021-11-21T11:35:22+03:00
2021-11-21T11:45:21+03:00
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11:35, 21 ноября 2021
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