Суточная смертность от коронавируса в России уже полторы недели держится выше отметки в 1 200 умерших

За последние сутки оперативный штаб зарегистрировал 1 252 смерти. При этом заразились чуть менее 37 тысяч человек. По-прежнему больше всего заболевших выявили в столице – около трех с половиной тысяч. Две с половиной тысячи заразившихся за сутки – в Санкт-Петербурге и около двух тысяч – в Московской области.