С серьезными финансовыми трудностями столкнулась госкорпорация «Роснано»

Московская биржа на днях приостановила торги ее облигациями. Из-за долгов, как говорят эксперты, она может стать первой российской госкомпанией, которая рискует объявить об отказе платить по кредитам.

«Роснано» провела совещание с кредиторами и крупными держателями облигаций, на котором было констатировано, что «накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель Общества требуют корректировок». Об этом говорится на сайте компании. Там также сказано, что сейчас есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволили бы избежать наиболее негативных вариантов. О каких именно сценариях идёт речь — не уточняется.

В финансовой отчётности «Роснано» за первое полугодие было сказано, что без дополнительного финансирования компания, возможно, не сможет обслуживать долг. Его размер также не указывается.

В минувшую пятницу на Московской бирже без объяснения причин объявили о приостановке торгов ценными бумагами «Роснано». Речь идёт об облигациях на сумму более 70 миллиардов рублей.

До декабря прошлого года «Роснано» возглавлял Анатолий Чубайс. Шесть лет назад на одном из новогодних корпоративов он отмечал очень хорошие финансовые показатели госкорпорации.

Согласно отчету по итогам прошлого года «Роснано» фиксировала убыток более чем в пятьдесят миллиардов рублей.

