Литературный критик Мариэтта Чудакова умерла на 85 году жизни

Ранее она была госпитализирована с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Об этом сообщила ее дочь Мария Чудакова.



«Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки», — написала она на своей странице в «Фейсбуке», уточнив, что время и место прощания будет известно позднее.



Чудакова занималась исследованием творчества Михаила Булгакова, Михаила Зощенко, Юрия Олеши. Также она участвовала в политической и общественной жизни, в частности, на думских выборах в 2007 году она входила в федеральную тройку партии СПС. Также Чудакова подписывала обращения в поддержку Украины после начала вооруженного конфликта в Донбассе.