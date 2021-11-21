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12:03, 21 ноября 2021

Литературный критик Мариэтта Чудакова умерла на 85 году жизни

Ранее она была госпитализирована с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Об этом сообщила ее дочь Мария Чудакова.

«Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки», — написала она на своей странице в «Фейсбуке», уточнив, что время и место прощания будет известно позднее.

Чудакова занималась исследованием творчества Михаила Булгакова, Михаила Зощенко, Юрия Олеши. Также она участвовала в политической и общественной жизни, в частности, на думских выборах в 2007 году она входила в федеральную тройку партии СПС. Также Чудакова подписывала обращения в поддержку Украины после начала вооруженного конфликта в Донбассе. 


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