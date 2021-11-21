Электрический самолет компании Rolls-Royce установил мировой рекорд скорости в своем классе

Модель под названием Spirit of Innovation разогнался до 623-х километров в час во время испытательного полета. Это произошло в начале недели. Разработчики электросамолета считают, что таким образом они приблизились к реализации инициативы по снижению вредных выбросов в атмосферу от воздушного, наземного или морского транспорта.
2021-11-21T10:34:58+03:00
2021-11-21T10:40:43+03:00
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10:34, 21 ноября 2021
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