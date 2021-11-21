Электрический самолет компании Rolls-Royce установил мировой рекорд скорости в своем классе

Модель под названием Spirit of Innovation разогнался до 623-х километров в час во время испытательного полета. Это произошло в начале недели. Разработчики электросамолета считают, что таким образом они приблизились к реализации инициативы по снижению вредных выбросов в атмосферу от воздушного, наземного или морского транспорта.