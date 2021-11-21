Пассажирский автобус загорелся рано утром в Москве

Это произошло недалеко от станции метро «Таганская». Как передает агентство «Москва», в салоне автобуса маршрута М6 находился один пассажир. Водитель успел высадить его. Никто не пострадал. Причину пожара пока не сообщают. В Мосгортрансе сказали, что проводят проверку.
2021-11-21T10:34:38+03:00
2021-11-21T10:40:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2939516-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3569024.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:34, 21 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…