Пассажирский автобус загорелся рано утром в Москве

Это произошло недалеко от станции метро «Таганская». Как передает агентство «Москва», в салоне автобуса маршрута М6 находился один пассажир. Водитель успел высадить его. Никто не пострадал. Причину пожара пока не сообщают. В Мосгортрансе сказали, что проводят проверку.