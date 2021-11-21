Американская разведка вновь утверждает, что Россия готовит вторжение в Украину

Решение зависит от погоды. Все может произойти в ближайшие несколько недель, сказали источники американского телеканала CBS. По их словам, Россия стянула к границе с Украиной больше сил, чем за предыдущие периоды обострения обстановки. Собеседники телеканала говорят, что вторжение может произойти, если не будет вмешательства со стороны Запада. В руководстве НАТО сказали, что следят за концентрацией российских войск на границе с Украиной. В свою очередь, в Кремле неоднократно отмечали, что Западу не стоит беспокоиться по поводу перемещения российских служащих по своей территории.
2021-11-21T10:34:16+03:00
2021-11-21T10:34:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 21 ноября 2021
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