Беспорядки из-за антикоронавирусных ограничений вспыхнули в Нидерландах

Минувшей ночью столкновения произошли в Гааге. Полиция сообщает о пятерых пострадавших силовиках и семерых задержанных участников стычек. Демонстранты поджигали велосипеды и мотороллеры, забрасывали полицейских камнями и обстреливали их фейерверками, пишет местная пресса. Силы безопасности применили водометы. Накануне две мирные акции протеста прошли в Амстердаме и городе Бреда на юге королевства. До этого в ночь на субботу сотни протестующих вышли на улицы в Роттердаме. Более полусотни были задержаны.
2021-11-21T10:33:54+03:00
2021-11-21T10:37:45+03:00
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10:33, 21 ноября 2021
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