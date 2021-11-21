Беспорядки из-за антикоронавирусных ограничений вспыхнули в Нидерландах

Минувшей ночью столкновения произошли в Гааге. Полиция сообщает о пятерых пострадавших силовиках и семерых задержанных участников стычек. Демонстранты поджигали велосипеды и мотороллеры, забрасывали полицейских камнями и обстреливали их фейерверками, пишет местная пресса. Силы безопасности применили водометы. Накануне две мирные акции протеста прошли в Амстердаме и городе Бреда на юге королевства. До этого в ночь на субботу сотни протестующих вышли на улицы в Роттердаме. Более полусотни были задержаны.