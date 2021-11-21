Кипр стал еще одной европейской страной, где планируют ввести ограничения для непривившихся от коронавируса

Руководство республики предоставит гражданам двух— или трехнедельный период для того, чтобы сделать прививку, после чего власти планируют отстранить тех, кто не желает вакцинироваться, от появления в общественных местах. Ранее к подобной практике прибегли в Греции, Австрии и Франции. Конкретные меры против непривившихся граждан президент республики планирует обсудить с министром здравоохранения.