Кипр стал еще одной европейской страной, где планируют ввести ограничения для непривившихся от коронавируса

Руководство республики предоставит гражданам двух— или трехнедельный период для того, чтобы сделать прививку, после чего власти планируют отстранить тех, кто не желает вакцинироваться, от появления в общественных местах. Ранее к подобной практике прибегли в Греции, Австрии и Франции. Конкретные меры против непривившихся граждан президент республики планирует обсудить с министром здравоохранения.
2021-11-21T10:33:26+03:00
2021-11-21T10:39:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2939510-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3569020.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:33, 21 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…