Всемирная организация здравоохранения предупреждает о серьезных рисках новой волны коронавируса в Европе

По оценкам экспертов, в результате могут погибнуть около полумиллиона жителей континента, если не принять срочных мер. В первую очередь, поддерживать жесткий масочный режим, подчеркнул региональный руководитель ВОЗ Ханс Клюге. По его словам, рост заболеваемости вызван тем, что в ряде стран остается низким уровень вакцинации населения, преобладает более заразный вариант коронавируса. Кроме того, свое влияние оказывает наступивший зимний сезон. На этой неделе Австрия стал первой европейской страной, где объявили, что в январе будет введена всеобщая обязательная вакцинация. Также здесь ввели жесткие ограничения.