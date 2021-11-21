Гран-при Формулы-1 пройдет сегодня в Катаре – впервые в истории этого чемпионата

Стартовать первым будет Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», который накануне выиграл квалификацию. Россиянин Никита Мазепин из «Хаас» на стартовой решетке будет 20-м.

Квалификационный протокол дебютной для Формулы-1 гонки в Катаре возглавил британец и действующий чемпион Льюис Хэмилтон, составить ему компанию на первом ряду стартовой решетки должен пилот из Нидерландов, выступающий за «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Однако он может лишиться своего второго места – его могут оштрафовать за то, что он не сбросил скорость в режиме двойных желтых флагов в конце сессии. Если нарушение будет доказано, Ферстаппен рискует потерять три позиции на старте. Намного драматичнее ситуация у Никиты Мазепина: в пятницу он не смог принять участие даже во второй тренировке, так как в его шасси нашли повреждения, а в субботу утром на его болиде возникли проблемы с электронным блоком управления двигателя, так что в этот день на трассу он даже не выехал. Что же касается самой гонки – то она будет новой для всех участников. Гран-при Катара, который призван заменить этап в Австралии, отмененный из-за ковида, пройдет впервые.

Следующий Гран-при Формулы-1 пройдет 3-5 декабря в Саудовской Аравии.