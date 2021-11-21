В московском метро восстановлено движение на Арбатско-Покровской линии

График был нарушен около получаса назад из-за того, что на станции Семеновская пассажир упал на рельсы. Было прервано движение составов на участке от станций Курская до станции Партизанская. В обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами. О состоянии человека, который упал на рельсах, не сообщается.
2021-11-21T10:04:57+03:00
2021-11-21T10:07:45+03:00
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10:04, 21 ноября 2021
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