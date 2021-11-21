Сын президента США, как утверждает американская пресса, помог китайской компании в покупке кобальтового рудника

О крупной сделке, к которой причастен Хантер Байден, сообщила газета New York Times. По её данным 8 лет назад он вместе с ещё двумя американцами и партнёрами из Китая основал инвестиционную фирму, её зарегистрировали в Шанхае. 70 процентов акций получили китайские инвесторы, в их числе Bank Of China, остальные ценные бумаги достались сыну будущего президента США и компаньонам.

Сделку по покупке кобальтового рудника в Демократической Республике Конго, как пишет издание, провели в 2016 году. Компания, в правление которой входил Байден-младший, привлекла больше миллиарда долларов для выкупа ценных бумаг у миноритарного акционера, фирмы из Канады. В итоге компания из Китая China Molybdenum приобрела одного из крупных производителей кобальта в Центральной Африке.

Белый дом отрицает, что президент страны знал об участии сына в сделке. Власти США в этом году предупредили, что Китай может использовать свое доминирующее положение в сфере кобальта, чтобы помешать производству электромобилей в Штатах.

Ряд конгрессменов-республиканцев месяц назад выступили за то, чтобы объявить импичмент Джо Байдену. Президента политические оппоненты обвинили в попустительстве коррупции на том основании, что его сын Хантер принимал подарки от граждан других стран в обмен на оказание услуг, а также влиял на политику других государств.