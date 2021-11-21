Госкорпорация «Роснано» оказалась перед угрозой отказа от платежей по долгам

Еще в пятницу Мосбиржа прекратила торги всеми выпусками облигаций компании. Их общая сумма составляет более семидесяти миллиардов рублей. Представители «Роснано», между тем, обсуждали ситуацию с крупными кредиторами и держателями облигаций. О каких-либо результатах переговоров не сообщается. В госкорпорации лишь признали, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель работы требуют изменений. Возможность избежать наиболее негативных сценариев еще есть, заверили представители госкорпорации. Как отмечают эксперты, до сих пор ни одна российская компания не объявляла дефолта по своим обязательствам. Между тем, согласно отчётности, стоимость активов «Роснано» за последний год упала более, чем вдвое. Убыток компании по итогам прошлого года превысил 50 миллиардов рублей.