Викторию Ивлеву и Юрия Самодурова, задержанных накануне, оставили в полиции до понедельника

Фотожурналиста Викторию Ивлеву и одного из основателей правозащитного центра «Мемориал*» Юрия Самодурова, задержанных накануне, оставили в полиции до понедельника.

Ивлева и Самодуров оказались единственными из более, чем десятка задержанных, кого оставили в отделении – сообщает правозащитный проект «ОВД-инфо*». Его представители поясняют, что журналистке и общественнику предстоит провести в полиции еще сутки до суда, который запланирован на завтрашний день. Ивлева написала на своей странице в Facebook, что теперь ей грозит штраф до 300 тысяч рублей или арест на 30 суток. Она рассказала журналистам «Новой газеты», что с плакатом в поддержку «Мемориала» простояла всего несколько минут. Силовики, по её словам, заметили, как они с Самодуровым одновременно взялись за него, после чего их сразу же задержали и поместили в автозак. Теперь, уверена журналистка, в полиции будут трактовать их действия не как одиночный пикет, а как нарушение порядка при проведении митинга или демонстрации.

Генпрокуратура России требует ликвидировать общество «Мемориал», обвиняя его в систематическом нарушении законодательства об «иностранных агентах», а именно — в отсутствии маркировки у материалов организации.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.