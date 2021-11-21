Венесуэльские музыканты попали в Книгу рекордов Гиннеса за самое массовое исполнение одного произведения

Оркестр в Каракасе состоял из двенадцати тысяч человек. Вместе они сыграли «Славянский марш» Петра Чайковского. Предыдущий рекорд установили два года назад российские музыканты, когда восемь тысяч человек исполнили на стадионе в Петербурге гимн страны.
2021-11-21T09:36:44+03:00
2021-11-21T10:03:52+03:00
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09:36, 21 ноября 2021
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