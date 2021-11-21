Венесуэльские музыканты попали в Книгу рекордов Гиннеса за самое массовое исполнение одного произведения

Оркестр в Каракасе состоял из двенадцати тысяч человек. Вместе они сыграли «Славянский марш» Петра Чайковского. Предыдущий рекорд установили два года назад российские музыканты, когда восемь тысяч человек исполнили на стадионе в Петербурге гимн страны.