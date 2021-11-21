Президент США Джо Байден, как пишет газета Washington Post, намерен баллотироваться на второй срок

Между тем, к моменту президентских выборов ему будет уже 81 год, обращает внимание издание. В то же время, несмотря на заверения самого Байдена и его ближайшего окружения, некоторые соратники главы Белого дома по Демократической партии высказывают сомнения в перспективах участия Байдена в новой кампании, добавляет газета. Официально о своем решении президент объявит после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут через год.