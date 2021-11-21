Три человека пострадали в результате паники в аэропорту американского города Атланта

Люди бросились бежать из здания после того, как там прозвучал выстрел. Как рассказали в Управлении транспортной безопасности США при досмотре в сумке одного из пассажиров нашли пистолет. Выстрел раздался, когда владелец оружия достал его. Виновник паники скрылся. Сейчас, как заверяют в администрации аэропорта Атланты, угрозы жизни и здоровью людей нет.