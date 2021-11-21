Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по числу ДТП с участием электросамокатов

Всего, согласно статистике МВД, с начала года в России произошло более четырехсот таких аварий. В них погибли десять человек. Чаще всего самокаты становились участниками ДТП на перекрестках, пешеходных переходах или при выезде с прилегающей к дороге территории. Более чем в половине случаев виновниками ДТП оказывались те, кто управляли электросамокатом.