Приостановлено движение поездов на синей ветке московского метро

Это произошло на отрезке от станции Курская до станции Партизанская, сообщают в руководстве подземки. В обратном направлении составы идут с увеличенными интервалами. Это связано с тем, что пассажир упал на пути, пояснили в метро. Других подробностей там пока не приводят.