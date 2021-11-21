Приостановлено движение поездов на синей ветке московского метро

Это произошло на отрезке от станции Курская до станции Партизанская, сообщают в руководстве подземки. В обратном направлении составы идут с увеличенными интервалами. Это связано с тем, что пассажир упал на пути, пояснили в метро. Других подробностей там пока не приводят.
2021-11-21T09:34:30+03:00
2021-11-21T09:57:48+03:00
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09:34, 21 ноября 2021
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