Юрия Самодурова и Викторию Ивлеву, задержанных накануне, сотрудники полиции оставили до понедельника в ОВД

Сотрудники полиции оставили до понедельника в ОВД одного из основателей общества «Мемориал*» Юрия Самодурова и журналиста Викторию Ивлеву. Их обвиняют в нарушении правил проведения митингов из-за одиночных пикетов в поддержку «Мемориала». Накануне обоих задержали на Пушкинской площади в Москве. Всего были задержаны более десятка активистов.

Тем временем сегодня в выставочном зале Сахаровского центра* в Москве проходит благотворительная ярмарка в поддержку ряда правозащитных организаций, в том числе и «Мемориала», рассказала «Эху Москвы» заместитель директора Центра Полина Филиппова.

Организаторы мероприятия надеются помочь собрать деньги на оплату услуг адвокатов, оказывающих помощь в делах о пытках.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Сахаровский центр" - НКО, признанное иностранным агентом.