Мероприятия по случаю Всемирного дня памяти жертв ДТП пройдут сегодня в России

По данным МВД, с начала года в ДТП погибли 12 тыс. человек и почти 140 тысяч пострадали. Накануне крупная авария с двумя погибшими произошла на Кутузовском проспекте в Москве. более 137 тыс. пострадали. По предварительной информации, водитель одной из машин выехал встречную полосу. Там его машина столкнулась с двумя иномарками.

Автомобильный обозреватель «Эха Москвы» Сергей Асланян убежден, что смертельные ДТП на Кутузовском неизбежны, пока не будут установлены разделительные заграждения. По мнению Асланяна, любой водитель может ошибиться, и задача властей организовать движение таким образом, чтобы последствия ошибок были как можно менее трагическими.