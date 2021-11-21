Собянин: Количество мигрантов на московских стройках снизилось более чем вдвое

Количество мигрантов на московских стройках снизилось более чем вдвое, сказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, столичная администрация уже давно работает над программой постепенного вытеснения, замещения на ключевых городских проектах иностранных рабочих. Российские специалисты имеют другой уровень квалификации, отметил мэр.

«Мы уже давно работаем над программой постепенного вытеснения, замещения на ключевых городских проектах мигрантов. Потому что наши российские специалисты, москвичи или люди, которые приезжают из других регионов, это люди, которые постоянно работают в этих отраслях. Это другой уровень квалификации», — сказал Собянин.

Он также обратил внимание, что объемы строительства в Москве увеличились почти в два раза за последние 5 лет. В начале месяца вице-мэр Андрей Бочкарев говорил газете РБК, что сейчас на стройках в Москве работает около сорока тысяч мигрантов, при этом ранее их было в три раза больше.