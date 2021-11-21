Париж направляют дополнительные силы на остров Гваделупа в Карибском море

В этой заморской территории Франции на днях вспыхнули беспорядки из-за ограничений, которые вводили для борьбы с коронавирусом. О решении усилить охрану порядка на архипелаге объявил министр внутренних дел страны Жерар Дарманен.

В пятницу власти Гваделупы ввели комендантский час. Минувшим летом во Франции были введены специальные пропуска для тех, кто вакцинировался или недавно переболел из-за коронавируса. Французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния.