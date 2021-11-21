Следователи в Казани возбудили уголовное дело после отравления алкоголем местных жителей

Уже есть подозреваемый. В республиканском управлении СК считают, что фигурант дела в течение восьми лет покупал спирт и продавал его в татарской столице, не имея на это лицензии. Сами пострадавшие, по предварительным данным, по ошибке выпили вместо купленной спиртосодержащей продукции другую жидкость, которая содержала метанол. Она находилась в том же автомобиле, на котором им привезли самогон. Всего пострадали не менее 13 человек. Один скончался.