Участниками дорожных аварий в России, по статистике МВД, чаще всего оказываются водители в возрасте от 30 до 40 лет

На них приходится больше четверти ДТП в стране, приводит ТАСС данные министерства. Кроме того, в авариях, по вине автовладельцев этого возраста, больше всего погибших и раненых, добавили в ведомстве. В то же время в дорожно-транспортных происшествиях, которые происходят по вине водителей в возрасте от 50 до 60 лет, чаще случаются тяжелые последствия. Также, чем больше водительский стаж виновника аварии, тем тяжелее могут быть последствия.
2021-11-21T08:36:38+03:00
2021-11-21T08:36:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:36, 21 ноября 2021
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