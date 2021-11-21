Участниками дорожных аварий в России, по статистике МВД, чаще всего оказываются водители в возрасте от 30 до 40 лет

На них приходится больше четверти ДТП в стране, приводит ТАСС данные министерства. Кроме того, в авариях, по вине автовладельцев этого возраста, больше всего погибших и раненых, добавили в ведомстве. В то же время в дорожно-транспортных происшествиях, которые происходят по вине водителей в возрасте от 50 до 60 лет, чаще случаются тяжелые последствия. Также, чем больше водительский стаж виновника аварии, тем тяжелее могут быть последствия.