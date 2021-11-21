Сын нынешнего президента США, как утверждает газета The New York Times, участвовал в сделках китайских бизнесменов

В частности, фирма Хантера Байдена помогала китайской компании купить кобальтовый рудник в Демократической Республике Конго. Причастность Байдена-младшего к этой покупке, как добавляет газета, привлекает внимание на фоне усилий администрации США по наращиванию производства электромобилей. Для этой отрасли требуется в том числе кобальт. В Белом доме уже сказали, что Джо Байден не знал об этой сделке. В прошлом году Хантер Байден признавал, что американская прокуратура проверяет его налоговые выплаты.